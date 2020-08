Cladirea in care functioneaza piata TIC- TAC din Constanta va fi demolata. In locul ei va fi construita una noua

Actuala clădire în care funcționează acum piața TIC- TAC va fi demolată iar în locul ei va apărea o construcție modernă

Actuala clădire în care funcționează acum piața TIC- TAC va fi demolată iar în locul ei va apărea o construcție modernă, primitoare, cu etaj și terasă, cu spații speciale pentru vânzarea produselor de la producătorii locali.Noua piață TIC- TAC, construită la standarde europene va fi accesibilă inclusiv persoanelor cu dizabilități, fiind dotată, conform proiectului, cu rampe de acces și grupuri sanitare special destinate acestui grup vulnerabil.Zona va fi readusă la viață și schimbată total pentru ca toți locuitorii din zonă dar și producătorii locali să aibă parte de condiții excelente.directorul Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public Privat Constanța spune că în urma discuțiilor cu primarul Decebal Făgădău, și-a propus în acest an să reabiliteze 2 piețe - Piața Tic-tac și Piața Filipescu din cartierul Faleză Nord.“Proiectul pentru reabilitarea pieței TIC-TAC este finalizat, sperăm ca în maximum o lună și jumătate să și demarăm lucrările. Practic, această piață va fi demolată și în locul ei va fi construită una nouă. Va fi o clădire cu un etaj. La parter vor rămâne tarabele pentru producătorii agricoli, plus spațiile comerciale care vor avea destinație prestabilită - lactate, carne, panificație, etc. La etaj va fi un spațiu comercial, plus o zonă de terasă. Considerăm că s-ar preta și amenajarea unui after - school aici sau un loc de joacă având în vedere că există atât școală, cât și grădiniță lângă”, spune directorul RAEDPP,De când a fost construită, această piață nu a mai beneficiat de niciun fel de lucrări și tocmai din această cauză s-a luat decizia demolării și să construirii unei piețe noi.Toate piețele agroalimentare din municipiului Constanța vor fi reabilitate și modernizate, printr-un amplu proiect demarat de Primăria Municipiului Constanța și RAEDPP.