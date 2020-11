Clanuri implicate in trafic și exploatarea copiilor, capturate intr-o operațiune transeuropeana

Europol a arestat 388 de persoane în urma unor raiduri ce au vizat suspecţi de trafic de copii în mai multe ţări europene, potrivit unui comunicat al organizaţiei europene dat publicităţii miercuri, informează dpa, preluată de Agerpres. În timpul raidurilor coordonate de Regatul Unit, Portugalia şi Spania, au fost identificate 249 de potenţiale victime, dintre […] The post Clanuri implicate în trafic și exploatarea copiilor, capturate într-o operațiune transeuropeană appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.