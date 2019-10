Clanurile interlope iși dau foc la case! Poliția intervine

Miron Mitrea a fost adus la PSD in stafful de campanie al Vioricai Dancila cu mare tam-tam. Infipt in situatie de Cristian Burci, pe post de strateg politic, Mitrea parea mai degraba chemat sa porneasca la manivela un partid care nu mai pornea la cheie. "Manivela" era si porecla lui pe cand era lider sindical la camionagii, cu aceeasi porecla a intrat in politica, la fel cand a fost ministrul Transporturilor.