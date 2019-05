Clasament inedit - Care sunt cele mai solicitate CANTECE la inmormantarile din Marea Britanie

Piesele artistului american Frank Sinatra și ale cântărețului britanic Ed Sheeran sunt mai populare decât cântecele tradiționale la înmormântările britanice, relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Într-o cercetare efectuată de cel mai mare lanț de companii de pompe funebre niciun cântec tradițional nu a ajuns între primele zece locuri. Acest lucru se petrece pentru prima oară de la lansarea clasamentului, în 2002, arată informațiile furnizate de firma Co-op Funeralcare.

Cântecul lui Frank Sinatra, "My Way", este pe primul loc. "My Way" a deținut această distincție în aproape toate clasamentele realizate, cu excepția anului 2014. Atunci, celebra piesă a fost devansată în popularitate de "Always Look On The Bright Side Of Life", compoziția din filmul "Monty Python's Life Of Brian".

Piesa "Supermarket Flowers", semnată de Ed Sheeran, dedicat bunicii artistului, se află pe locul șase. "You Raise Me", cântecul trupei de băieți Westlife, a urcat până pe locul opt.

Alte alegeri populare sunt "Stairway To Heaven", de la formația Led Zeppelin și "Bat Out Of Hell", piesa cântată de Meat Loaf. "Angels", cântecul lui Robbie Williams, este cea mai cerută compoziție pop din clasament. Cea mai populară compoziție clasică este partitura orchestrală "Nimrod", creată de Edward Elgar.

"Lucrul pe care oamenii îl doresc la o înmormântare mai presus de orice este o combinație de personal și familiar", a afirmat reverendul Jeremy Brooks, în cadrul unui focus grup al Bisericii Anglicane dedicat funeraliilor. El consideră că este important ca familia celui decedat să aibă posibilitatea de a alege cântecele de la înmormântări, indiferent că muzica are caracter religios sau nu. Brooks este de părere că genurile muzicale sau piesele care au avut o importanță în viețile celor trecuți în neființă le pot ajuta pe rudele acestora să îi păstreze în amintiri și să îi jelească.

Născut în 1915, Frank Sinatra a înregistrat primul său disc în 1939 şi a realizat apoi peste 1.400 de înregistrări muzicale, jucând în paralel în 58 de filme. Artistul american, a cărui voce sincopată era adorată de milioane de fani din lumea întreagă, este considerat unul dintre cei mai buni cântăreţi ai tuturor timpurilor şi a continuat să înregistreze muzică până în anul morţii sale, 1998. Printre hiturile sale se numără cântece celebre, precum "Strangers in the Night", "My Way", "New York, New York", "Imaginations", "The One I love", "Fools Rush In", "I'll never Smile Again", "I'll Be Seeing You".

În vârstă de 28 de ani, Ed Sheeran, deținător a patru premii Grammy, este considerat un fenomen al genului folk-pop. El a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

Ed Sheeran va susține un concert în București pe 3 iulie, la Arena Națională.