Clasament la vot in Diaspora, ora 22.00: Romanii din Marea Britanie vin tare din spate (date oficiale BEC)

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), până sâmbătă la ora 22.00 au votat la secţiile deschise în străinătate 293.299 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cea mai mare prezenta se numara in tarile europene. Daca in majoritatea statelor in care se afla comunitati mari de romani incepe sa se voteze mai lent, in Marea Britanie se inregistreaza inca o prezenta mare la urne. Aproape 3.000 de romani au votat in Marea Britanie in ultima ora. Cei mai multi romani au votat pana la ora 22.00 in:

Italia: 51.445 Marea Britanie: 48.443 Germania: 41.383 Spania: 36.698 Republica Moldova: 15.783 Franta: 12.818 Belgia: 11.528 Austria: 8.326 Olanda: 5.963 Danemarca: 5.721

Au votat in SUA 2.945 de romani, iar in Canada - 1.617.

A doua zi de vot în străinătate s-a încheiat deja în: Australia, China, Filipine, India, Japonia, Kazahstan, Malaysia, Noua Zeelandă, Republica Indonezia, Republica Coreea, Republica Populară Democrată Coreeană, Regatul Thailandei, Republica Singapore, Sri Lanka și Vietnam.

Un număr de 838 de secții de votare au fost organizate în străinătate. Românii din străinătate vor putea vota şi duminică, între orele 7 – 21.

Vezi si: Mugur Isărescu, lovitură la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul prăpastiei .