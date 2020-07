Clasamentul statelor care risipesc alimente - Pe ce loc se afla Romania

Risipa alimentară crește în lume iar Rmânia nu face excepție. 89 de milioane de tone de alimente ajung în fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din România care ocupă, astfel, locul 9 în clasamentul risipei, după Macedonia (locul 8).

Cercetători din patru universități din România, Macedonia de Nord și Republica Moldova au început „o anchetă de evaluare” a fenomenului risipei alimentare la nivel regional. Cercetarea cantitativă adresată consumatorilor va fi completată de o cercetare calitativă ce va viza și alți actori implicați în filiera agro-alimentară: producători, procesatori și comercianți.



Aproximativ o treime din produsele alimentare destinate consumului uman la nivel mondial sunt irosite, ceea ce generează costuri economice și ecologice semnificative. Doar în Europa, 89 de milioane de tone de alimente ajung în fiecare an la gunoi iar 5 milioane de tone provin din România care ocupă, astfel, locul 9 în clasamentul risipei, după Macedonia (locul 8).

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea de Știinte Agricole și Medicină veterinară din Cluj, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Sainte Cyrille et Méthode din Skopje, este primul de această amploare desfășurat concomitent în mai multe țări din regiunea Europa centrală și de est. Acesta răspunde unei nevoi urgente de cunoaștere a fenomenului în contextul în care, la nivelul Republicii Moldova, nu există nicio cercetare pe această temă, iar în România și Macedonia sunt insuficiente și nu includ actori din întreg lanțul agro-alimentar.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Food Waste Combat, una dintre cele mai active organizații non-guvernamentale din România care are drept scop sensibilizarea și reducerea risipei alimentare în România.

„Ne bucura această colaborare din mai multe puncte de vedere: este o nevoie urgentă de a înțelege mai bine risipa pentru a ghida măsurile de reducere a ei. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele colectate și aplicarea lor în campaniile noastre”, declară Cami Gui, coordonator Food Waste Combat.

Activitățile sunt parte integrantă a proiectului ACTIF « Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsables en ECO » (Zero risipă, pentru o producție și un consum responsabil în Europa centrală și orientală) și este finanțat de Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale.



„Criza sanitară actuală a demonstrat încă o dată importanța asigurării suveranității alimentare de către fiecare stat și a adaptării tuturor actorilor implicați la o astfel de situație, prin găsirea unor soluții inovative. În acest context, reducerea risipei alimentare reprezintă un obiectiv prioritar. Cercetarea vizează să evalueze situația actuală cu privire la lupta împotriva risipei alimentare din cele trei țari - România, Macedonia de Nord și Republica Moldova și să propună acțiuni concrete care să amelioreze situația din prezent", spune coordonatorul de proiect, profesor dr. Cristina Bianca Pocol, USAMV Cluj-Napoca.