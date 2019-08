Clasamentul WTA: Osaka a revenit pe primul loc. Pe cat se afla Simona Halep

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japoneza Naomi Osaka a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, ca urmare a rezultatelor de saptamana trecuta de la Rogers Cup. Osaka a mai fost lider WTA timp de 21 de saptamani, in acest an, de la 28 ianuarie. In aceasta saptamana, ea a urcat de pe locul doi pe 1, avand 6417 puncte. La Rogers Cup, ea a ajuns pana in sferturile de finala. Simona Halep, care la Toronto a abandonat in sferturi, se mentine pe pozitia a patra, cu 5223 de puncte. Castigatoarea Rogers Cup, sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu, a urcat 13 pozitii si este acum pe locul 14, cu 2837 de puncte. Bianca Andreescu a castigat finala Rogers Cup 2019 dupa ce Serena Williams a abandonat meciul In top 200 se afla, in ...