Claudia Ghitulescu, detalii socante despre divort. "Ne certam de la un pahar de apa"

Dramele nu se mai termina, parca, pentru Claudia Ghitulescu. Indragita artista a trect prin clipe grele dupa pierderea sarcinii, dar si dupa ce a aflat ca in viata sotului ei mai exista o femeie.

Claudia Ghitulescu incearca sa treaca peste tot cu fruntea sus

Claudia Ghitulescu este o femeie puternica si stie ca ce nu o doboara o face mai puternica. Indragita artista traia o frumoasa poveste de dragoste alaturi de barbatul cu care se casatorise. Credea ca totul va fi pe vecie si ca lucrurile vor merge in fiecare zi mai bine intre ei. Nu a fost asa deloc. Ba din contra. Dupa ce o cunoscuse pe noua femeie din viata lui, sotul Claudiei Ghitulescu isi schimbase comportamentul radical fata de sotia lui.

Claudia Ghitulescu si sotul ei se certau din orice

Claudia Ghitulescu a povestit la Agentia Vip de la Antena Stars ca in ultimul timp sotul ei cauta cearta din orice, iar ea nu intelegea care este motivul. Ba din contra, incerca sa comunice cu acesta, insa el refuza orice forma de rezolvare a problemelor. Abia mai apoi, Claudia Ghitulescu si-a dat seama care era motivul pentru care sotul ei nu voia sa rezolve lucrurile. Pentru ca gandul lui era in alta parte.

"Acum sunt foarte bine, nu mai vrea sa ma uit in trecut. Asta este viata, merge mai departe. Nu stiu ce s-a schimbat intre noi. Acum sunt in momentul in care descopar multe lucruri din trecut. Prima data cand am aflat de aceasta relatie cu o copila a fost un mare soc. Nu ma asteptam la ce s-a intamplat in casnicia mea. Orice ii spuneam il deranja si eu nu intelegeam. La un moment dat el spunea la toata lumea ca el divorteaza. Eu voiam sa comunic cu el, dar el nu voia sa vorbeasca cu mine. Le spunea prietenelor mele ca sunt depresiva. Ne certam de la un pahar de apa, din nimicuri", a spus Claudia Ghitulescu la Antena Stars.

