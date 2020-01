Claudia Patrașcanu, adevarul gol goluț despre Gabi Badalau

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în condiții nu tocmai bune, iar acum artista s-a descis să vorbească deschis și să spună tot adevărul despre ceea ce s-a întâmplat, într-un interviu foarte sincer.

Claudia Pătrășcanu, adevărul gol goluț despre Gabi Bădălău

Claudia a oferit un interviu revistei Ok!Magazine în care a povestit tot ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și Gabi Bădălău. Detaliile sunt dureroase, însă Claudia Pătrășcanu pare să fi trecut peste .

„Adevăratele dureri sunt cele pe care le duci în tăcere şi în legătură cu care nu vrei să fii nici compătimit şi nici mângâiat. Omul pe care îl iubeam, cel pe care îl consideram sufletul meu pereche, pe care l-am ales şi căruia i-am dăruit doi copii superbi şi sănătoşi dispăruse, de o lungă perioadă de timp, din viaţa de familie.

Se întâmplase cu un an în urmă ca, în viaţa iubirii mele, a tatălui copiilor mei, să apară altcineva. Soţia şi copiii nu mai contau, ne uitase, păream nişte străini. Implicarea, respectul, sentimentele lui nu mai existau, nu mai era acel bărbat căruia i-am dăruit totul, pentru care am renunţat la multe şi căruia i-am dăruit doi copii.

Nu mai ştiam cum arată, cine este, ce vrea, de ce continuă să mă mintă din orice, de ce nu apărea când aveam nevoie de el. Nu mai era pentru noi. În schimb, era pentru altcineva. Am trăit mult timp în minciună, durere, suferinţă, singurătate şi umilinţă. Aveam discuţii fără niciun rezultat. După multe insistenţe şi rugăminţi, chiar şi cererea unui divorţ amiabil, după alte şi alte apariţii ale lui lângă acea femeie de care toată lumea ştia, dar nimeni nu lua atitudine, mi-am luat inima în dinţi şi am scris acel mesaj, după care m-am trezit dată afară din casă de către omul căruia m-am dăruit, cândva. Şi nu am fost dată afară singură, ci cu ambii copii.“, a povestit artista.

Ea a mai vorbit și despre felul în care decurge procesul în care se alfă cu fostul soț și se pare că lucrurile nu merg deloc cum și-ar dori ea.

