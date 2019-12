Claudia Pavel trece prin momentele grele! Tatal ei facut infarct

Claudia Pavel și sora ei Paula trec prin momente foarte grele. Tatăl lor a făcut infarct și fost internat de urgență la un spital din Constanța. Artista a declarat că se află încă în stare de șoc și nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat.

Claudia Pavel trece prin momentele grele! Tatăl ei făcut infarct

Tatăl Claudei Pavel se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Din păcate bărbatul a început să se simtă foarte rău și a chemat ambulanța acasă. Medicii au constatat că el a suferit un infarct, veste extrem de greu de procesat pentru toată familia lui și mai ales pentru Claudia.

Claudia a confirmat vestea și a declarat că tatăl ei a fost operat și i s-au montat trei stenturi. Acum cu toții se roagă ca bărbatul să se refacă rapid și să nu mai existe probleme din acest punct de vedere.

“Da, este adevărat. Tatăl meu a făcut un infarct, a fost operat aseară, i s-au montat trei stenturi. Sunt încă în stare de șoc, am ajuns și eu la Constanța imediat ce am aflat. Vreau să mulțumesc domnului Doctor Haret Roberto, cel care l-a operat, dar și întregului personal al spitalului care are foarte mare grijă de el, toți sunt foarte atenți. Mai multe nu vă pot spune, am nevoie de liniște. Mă rog la Dumnezeu ca tatăl meu să fie bine”, a declarat Claudia Pavel, în exclusivitate, pentru CIAO.ro.

Claudia Pavel s-a întors recent dintr-o vacanță în Dubai, unde a fost însoțită de fiul ei. Vacanța a fost de fapt un cadou pentru Noah care a împlinit 7 ani și și-a dorit foarte mult să ajungă acolo. Bineînțeles că mama lui i-a făcut pe plac și cei doi au avut o vacanță de vis.

