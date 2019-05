Claudio Ranieri nu mai vrea sa auda de AS Roma: La sfarsitul Campionatului, antrenorul se desparte de 'Romani'

Claudio Ranieri (67 de ani) va pleca de la AS Roma la finalul campionatului. A declarat public că nu mai este dispus să continue la echipa din capitala Italiei și va încerca o nouă experiență. De la bun început, ideea lui a fost una clară. A venit să ajute până la terminarea sezonului, potrivit mediafax.

”Contractul meu expiră la finalul sezonului. După ultimele 3 meciuri se va termina și munca mea aici. Am venit pentru că am vrut să ajut. Am răspuns afirmativ cerințelor clubului și fanilor”.

Ranieri a semnat cu Roma la începutul lunii martie, la 24 de ore de la demiterea lui Eusebio Di Francesco. Fostul antrenor a fost dat afară după eşecul cu 0-3 din derby-ul cu Lazio şi eliminarea din optimile Ligii Campionilor. La momentul respectiv, se spunea că Ranieri va rămâne la echipă până la finalul sezonului, dar în funcţie de rezultate va fi păstrat sau nu. Până ca oamenii din conducere să ia o decizie, antrenorul a hotărât că e mai bine să plece.

9 meciuri a stat Claudio Ranieri pe banca romanilor până acum, timp în care a înregistrat 4 victorii, 3 egaluri și două înfrângeri. De-a lungul carierei, le-a mai antrenat pe Napoli, Fiorentina, Valencia, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, Parma, Nantes sau naţionala Greciei. A impresionat la Leicester, echipă cu care a cucerit Premier League în 2017.