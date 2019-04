Claudiu Manda: 'Am solicitat lamuriri privind colaborarea SRI-DNA in contextul in care George Maior a folosit binomul drept o maciuca'

Președintele Comisiei SRI Claudiu Manda a declarat, marți, că Inspecția Judiciară a solicitat lămuriri privind colaborarea SRI-DNA în contextul în care George Maior, fost șef al Serviciului, a folosit "binomul" drept o "măciucă", potrivit mediafax.

"Am primit o adresă de la Inspecția Judiciară care ne solicită lămuriri privind colaborarea dintre SRI și DNA, celebrul binom. În adresă spun că sunt în faza de finalizare și, dincolo de răspunsul pe care o să-l trimitem, am hotărât azi să cerem Inspecției Judiciare dacă au planuri de cooperare comună, pentru că, din câte am înțeles, mergând în control la unitățile de parchet teritoriale, sau DNA central, ar exista astfel de planuri de cooperare comună, documente de care avem clar nevoie pentru a finaliza raportul în ceea ce privește relația SRI-DNA și cum a fost folosită această relație și binomul pentru a stabili ținte și pentru a scoate din viața politică sau pentru a băga la pușcărie persoane, folosind în mod abuziv și probe și lege și proceduri legale", a afirmat senatorul PSD Claudiu Manda.

El a susținut că un raport la care lucrează Comisia parlamentară de control al SRI vizează relația SRI-DNA și cum a funcționat aceasta, menționând că fostul director SRI George Maior "își făcuse propria măciucă" din relația de funcționare a celor două instituții.

"Unul dintre acestea și poate chiar cel mai important e legat de funcționarea binomului. Până nu avem măcar o parte din planurile de cooperare ca să înțelegem exact cum scriau obligațiile fiecăruia dintre actori sau fiecare dintre părți ce trebuie să facă Parchetul sau DNA și ce trebuie să facă SRI, n-o să putem să concluzionăm, dar, așa cum am observat, în opinia Comisiei, că dl George Maior își făcuse propria măciucă, înțelegem că și SRI folosea DNA sau SRI cu DNA era o măciucă, prima ca importanță pe care am tot văzut-o în spațiul public. Rămâne ca toate documentele, Comisia cu cine o să fie în locul meu să aibă acces la toate documentele și să le introducă ca și concluzii", a declarat politicianul.

Totodată, Claudiu Manda a afirmat că va exista și un raport finalizat privind "culoarul media" în care sunt menționate anumite "petreceri".

"Sigur că și petrecerile vor face obiectul unui raport separat. Va fi, am convenit astăzi, pentru că era în raport o completare privind câmpul media, culoarul media și atunci am considerat că trebuie să scoatem această parte din raport și eventual pe o perioadă foarte scurtă, fiind documentat totuși subiectul să venim cu un raport pe zona aceasta", a declarat Claudiu Manda la finalul ședinței Comisiei de control parlamentar al SRI de marți.

Pe 18 octombrie 2018, preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda, spunea că membrii forului parlamentar lucrează la un „raport parţial” despre relaţia dintre serviciul secret şi ANI, activitatea fostului director SRI George Maior, „culoarul din justiţie” şi „petreceri”.