Claudiu Manda, catre PSD-iști: Nu avem cum sa mergem cu capul plecat pe strada și sa stam sa ne spuna un USR-ist 'ciuma roșie'

Liderul PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda, le-a spus membrilor de partid, la Conferința de Alegeri a noii conduceri PSD Craiova, că partidul nu o ia „la vale” și că social-democrații nu trebuie să meargă „cu capul plecat pe stradă”.

„Astazi a avut loc Conferinta Ordinara de Alegeri a PSD Craiova. Le-am mulțumit colegilor pentru tot ce au făcut în campanie electorală pentru PSD și pentru mine. Am spus la momentul respectiv că o să o iau în nume personal și indiferent cum or să interpreteze ceilalți rezultatul, pentru mine este o victorie în primul rând pentru Craiova și le mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit în această grea perioadă. Am văzut tot felul de previziuni despre ce se va întâmpla în Craiova, în județul Dolj, în România, cu PSD-ul, cu alte partide, despre cum o luăm noi la vale și alții în sus, țin să vă spun că eu nu cred aceste lucruri.

Cred că depinde doar de noi să ne construim viitorul. Dacă rămânem în continuare o echipă unită, dacă rămânem în continuare o echipă sudată, dacă înțelegem că tot ce putem să facem, politic și administrativ, facem pentru cetățenii pe care îi reprezentăm, nu avem cum să nu avem niște rezultate bune la alegerile viitoare. Este foarte important să ne propunem astăzi, aici, să câștigăm Consiliul Județean. Este foarte important să ne propunem astăzi, aici, să câștigăm Primăria Municipiului Craiova și majoritatea în consiliul local.

Cred că dacă pornim de la aceste idei avem aproape un an de zile să ne organizăm, să ne reorganizăm, să ne structurăm, să restructurăm și să ne putem pregăti ca acea confruntare electorală să fie una în care noi să plecăm cu prima șansă. În perioada următoare – vorbim de apă, vorbim de gaze în tot județul, vorbim de Colegiul Carol, vorbim de autostradă, vorbim de salarii, vorbim de pensii și nu cred că trebuie să ne fie rușine că am reușit să mărim salariile și pensiile oamenilor.

Nu avem cum să mergem cu capul plecat pe stradă și să stăm să ne spună un USR-ist ”ciuma roșie”, pleacă de aici că trebuie să vin eu, că tu nu ești bun doar pentru faptul că ești PSD-ist.

Dar asta depinde doar de noi dacă înțelegem că suntem o echipă, că ne luptăm pentru o echipă și că cei mai buni dintre noi trebuie să fie vârful echipei iar ceilalți vor fi alături de el și nu o să ne lăsăm niciun soldat în spate.

Dacă lucrurile vor funcționa așa, nu am decât să vă spun de pe acum succes, nu am decât să vă spun că sunt alături de tot ceea ce înseamnă construcția Organizației Municipale pentru obiectivul care îl avem, cel mai important obiectiv fiind câștigarea alegerilor locale, și închei cu un citat cu care s-au câștigat alegerile în SUA – Let`s make PSD great again!”, a scris Manda pe Facebook.