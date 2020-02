Claudiu Manda, dupa ce a auzit cine e propus premier: 'Il percep mai slab decat pe domnul Orban și mai toxic pentru democrație'

Apariția coronavirusului a fost prezisă cu o precizie cutremurătoare de autorul Dean Koontz, în cartea numită „The Eyes of Darkness". Printre rânduri este dezvăluit momentul în care va dispărea epidemia, când o să reapară, dar și care este singurul tratament care dă roade!

Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informează The Times. Vaccinul a fost creat în doar 42 de zile de la primirea din China a secvenței genetice a virusului COVID-19, numit SARS-CoV-2.

"Zadarnicirea combaterii bolilor" este infractiune in Codul Penal si se pedepseste cu inchisoare de pana la 2 ani sau cu amenda. Astfel, cei care, intentionat sau nu, pun bete in roate autoritatilor in lupta cu virusul din China e bine sa stie ca, pe langa sanatatea lor si a celor din jur, isi risca si libertatea.