Claudiu Manda, dupa mitingul PNL: 'Slogan extremist, poze cu cadre avantajoase''

Senatorul PSD Claudiu Manda, candidat pentru Parlamentul European, acuza PNL de manipularea datelor despre prezenta la mitingul de sambata din Piata Victoriei. Fostul presedinte al Comisiei SRI considera ca liberalii vor sa pacaleasca prin imagini din pozitii avantajoase si un slogan extremist. "Cum am spus de la inceputul campaniei, noi am mers in fiecare localitate, am vorbit cu romanii si inca odata ne-au confirmat ca nu se lasa manipulati, ca stiu ce masuri am luat pentru ei si ca pe 26 MAI vor vota in cunostinta de cauza. Marirea pensiilor, salariilor, plata la timp a subventiilor catre fermieri, crearea locurilor de munca si sustinerea tinerilor antreprenori, cresterea economica, plafonarea p ...