Claudiu Nasui, deputat USR: 'Vom avea inca o premiera in Romania - investirea unui premier absent din motive de auto-izolare'

Deputatul USR Claudiu Năsui a afirmat vineri că, în urma consultării telefonice a reprezentaţilor partidului cu preşedintele Klaus Iohannis, a rezultat că şeful statului ar urma să-l nominalizeze din nou pe Ludovic Orban ca premier, urmând să avem astfel "încă o premieră" şi anume învestirea unui prim-ministru absent din motive de auto-izolare.

"Consultările de la Cotroceni au avut loc la telefon. Zilele astea domnul Iohannis şi PNL au tot încercat să bagatelizeze criza coronavirus pentru a justifica retragerea în ultima secundă a domnului Cîţu. Cu toate acestea, când vine vorba de propria persoană, domnul Iohannis nu mai minimizează niciun risc, aşa că a făcut consultarea telefonic. Totuşi, este mai responsabil decât domnul Orban care a făcut conferinţa de presă cu ziarişti în jurul lui să le spună că se auto-izolează pentru că este suspect de coronavirus. Ce să facă acum ziariştii care s-au dus la conferinţa sa? La consultări, domnul Iohannis nu pare să creadă că retragerea domnului Cîţu a fost un lucru atât de rău. Asta chiar şi dacă Parlamentul ar putea să fie blocat pentru că a devenit focar de infecţie", a scris Năsui, pe Facebook, potrivit Agerpres.ro.

El a relatat că "s-a discutat şi despre care va fi a treia a propunere de prim-ministru".

"Decizia pe care înţelegem că o va lua domnul Iohannis este să-l nominalizeze încă o dată pe domnul Orban, deşi acesta este, mai nou, izolat la domiciliu. Domnul Iohannis ne-a spus că poate foarte bine conduce şi prin telefon şi videoconferinţe. De asemenea, s-a discutat puţin despre cum putem debloca în plină criză epidemiologică situaţia din Parlament. Propunerea de premier ar urma să vină azi şi votul pentru învestitură chiar mâine. Vom avea încă o premieră în România. Nu doar două propuneri de premieri care se retrag înainte de votul de învestitură, unul cu doar 10 minute înainte, ci învestirea unui premier absent din motive de auto-izolare", a adăugat Claudiu Năsui.

Deputatul USR susţine că "PNL a pus jocurile politice deasupra interesului naţional şi nu e doar o problemă a PNL, ci a întregului stat român care este vulnerabil la aşa ceva".

"Aşa cum remarca Cristian Ghinea, dacă mergeam pe planul USR+ în noiembrie şi începeam procedurile pentru alegeri anticipate, am fi putut avea alegeri în luna februarie şi aveam acum Guvern stabil, cu majoritate în Parlament. Momentul a trecut şi am ajuns într-o criză de proporţii. Nu mai este momentul pentru alegeri anticipate. România are un stat extrem de centralizat, iar fără conducere centrală deciziile nu se pot lua", a încheiat Năsui.