Claudiu Palaz (PMP) face plangere penala impotriva candidatului PNL la Primaria Constanta, Vergil Chitac: "A dorit acoperirea unor surse de venit nejustificate"

Presedintele Partidului Miscarea Populara si candidat al formatiunii politice la Primaria Constanta, Claudiu Palaz, a depus o plangere penala impotriva candidatului Partidului National Liberal la Primaria Constanta, senatorul Vergil Chitac, pentru fals in declaratii, acuzandu-l pe acesta ca, desi era necasatorit, in perioada 2009-2016 a trecut in declaratiile sale de avere si veniturile sotiei.