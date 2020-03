Claudiu Teohari (Teo): „La inceput, noi faceam stand up și nu credeam ca exista” (interviu, partea I)

Stand up-ul nu mai e de multă vreme o zonă de nișă, devenind un fenomen socio-cultural mainstream în România. Claudiu Teohari (Teo) este unul dintre performerii care au construit scena și care au văzut cum a evoluat aceasta din 2004 și până în prezent. Am avut parte de o discuție foarte relaxată, într-un spațiu neconvențional, un bistrou din centrul Capitalei. Am atins subiecte precum inteligență artificială, obișnuința publicului de a cumpăra bilete la show-urile de stand up, dar și avântul pe care l-au luat podcasturile din 2019 și până în prezent. Aceasta este prima parte a interviului.