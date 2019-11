Clement Lenglet a devenit unul dintre jucatorii importanți pentru Barcelona: 'Imi permit anumite lucruri, dar sa imi cumpar un Ferrari, nu'

Clement Lenglet a devenit unul dintre jucătorii importanți pentru FC Barcelona, iar acum încearcă să își găsească un loc și în echipa națională a Franței, anunță MEDIAFAX.

Fostul fotbalist al grupării Sevilla a oferit un interviu revistei "L'Est Republicain", în care a vorbit despre vedeta clubului blaugrana, Lionel Messi:

"Este cel mai bun jucător din lume, dar, în același timp, îl consider un prieten în vestiar. În fiecare zi se comportă atât de simplu încât te obligă să îl vezi așa".

Vezi si: Lot important PSD, decapitat în Guvern: nume sonore zboară din Palatul Victoria .

Clement Lenglet, în vârstă de 24 de ani, a vorbit și despre schimbările care s-au produs în viața lui după ce a ajuns pe Camp Nou: "Nu mi s-a schimbat stilul de viață. Nu am fost vedeta clubului Nancy și, din punctul meu de vedere, nici acum nu sunt. Lumea fotbalului are avantaje și dezavantaje. Am clar întipărită în minte valoarea banilor. Desigur, am o viață foarte frumoasă. Când merg într-un restaurant, dacă vreau să mănânc ceva, nu mă uit dacă prețul este de 40 sau de 100 de euro. Îmi permit anumite lucruri, dar să îmi cumpăr un Ferrari, nu. Este frumos, dar continuă să fie o mașină și nu mă atrage mai mult decât ceea ce este, un automobil".

Fundașul central a ajuns la Barcelona în vara anului 2018, de la Sevilla, în schimbul a 35,9 milioane de euro. În acest sezon a evoluat în 14 meciuri, 10 în La Liga și patru în Liga Campionilor, și a marcat un singur gol.