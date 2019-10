Cleopatra Stratan a implinit 17 ani! Ce mesaj i-a transmit tatal

cleopatra stratan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cleopatra Stratan a implinit 17 ani. Adolescenta a primit o multime de mesaje insa… cel mai emotionant a fost cel din partea tatalui ei. Melodia ”Ghita” a dus-o pe Cleopatra Stratan (15 ani) direct in Cartea Recordurilor, in 2012, obtinand nu mai putin de sase premii. Anii au trecut, iar muzica a ramas in prim plan pentru fata cantaretului Pavel Stratan. Cleopatra a implinit 17 ani, iar toata lumea a observat in ce domnisoara cocheta s-a transformat. Adolescenta a primit o multime de mesaje insa… cel mai emotionant a fost cel din partea tatalui ei. “La multi ani!!! Scumpa noastra Cleopatra! In fiecare an de ziua ta, ni se pare ca ai cea mai frumoasa varsta! Asa ...