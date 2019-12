Cleopatra Stratan, cea mai indrazneata aparitie. Fanii au ramas uimiti cand au vazut cat de sexy a pozat

La 17 ani, Cleopatra Stratan este o domnisoara in toata regula. Fetita inocenta care aparea pe micile ecrane acum cativa ani de zile a disparut, in schimb artista se transforma pe zi ce trece intr-o tanara indrazneata.

Ultima fotografie pe care Cleopatra Stratan a publicat-o pe retelele de socializare a starnit un val de controverse in mediul online, iar fanii artistei au marturit ca au reusit cu mare dificultate sa o recunoasca.

Toata lumea a avut, insa, numai cuvinte de lauda la adresa Cleopatrei si mai mult decat atat o mare parte dintre fanii artistei au spus faptul ca aceasta este cea mai indrazneata aparitie a tinerei.

In fotografie Cleo poarta o rochie decupata pe un picior si este „accesorizata” cu un decolteu extrem de generos, iar in dreptul fotografiei cantareata a scris si un mesaj sugestiv: „Because I am a lady (n.r. Pentru ca sunt o femeie/o doamna)”

Cleopatra Stratan canta despre iubire si saruturi

Cleo nu mai canta piese cu versuri inocente, ci vorbeste, in melodiile ei, despre prima iubire si primul sarut.

“Mesajul piesei, care mi-a placut de la prima auditie, e foarte clar si scurt: «Pupa-ma»! Este vorba despre baietii timizi, care nu stiu cum sa cucereasca o fata si apeleaza la lucrurile scumpe care ar putea-o impresiona, si despre fetele care au nevoie de sentimente reale pentru a fi cucerite”, spunea Cleopatra Stratan despre una dintre piesele sale.

Cleopatra Stratan, de 6 ori in Cartea Recordurilor

Academia Recordurilor Mondiale i-a oferit recunosterea pentru: cea mai tanara interpreta care a inregistrat un album; cea mai tanara interpreta intr-un concert „live”; cea mai bine platita artista tanara (10.000 euro pentru o singura melodie – bani donati public, in scopuri caritabile); cel mai tanar interpret care a primit trei premii MTV; cea mai tanara interpreta care a inregistrat un „hit” national (o piesa situata pe locul 1 in topuri nationale).

