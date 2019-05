Clip electoral controversat filmat tocmai in Primaria Iasi - VIDEO

George Simion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Simion, candidat independent la alegerile europarlamentare de la finalul acestei luni, a filmat recent un clip electoral de promovare. In imagini apare si cladirea Primariei Iasi , unele scene fiind filmate in birorurile de la etajul 1 al institutiei. Clipul este unul controversat, imaginiile indicand si unele scene care deja au stranit diverse reactii in spatiul public. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video george simion alegerile europarlamentare primariei iasi : ...