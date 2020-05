Clip viral cu un ministru roman! Camera a cazut in timpul unui live pe canapea

Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a fost in centrul unui moment epic in direct la PRO X, titrează ziarele sportive. Însă demnitarul a făcut mai mult decât să scape din greșeală camera mai jos de brâu. El a postat transmisiunea pe contul său de Facebook. Ministrul a revenit mai târziu cu explicații și o imagine cu […] The post Clip viral cu un ministru român! Camera a căzut în timpul unui live pe canapea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.