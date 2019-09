Clipe de groaza in familia Alinei care s-a sinucis! Trebuia sa se casatoreasca sambata

Alina si Alexandru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipe de groaza in familia Alinei, tanara de 32 de ani din Constanta care s-a sinucis luni, la podul de la Agigea. Ea si Alexandru, logodnicul ei, ar fi trebuit sa se casatoreasca sambata, pe 14 septembrie. Alina era stresata din cauza evenimentului, insa nimeni nu s-a gandit ca isi va lua viata. Luni dimineata a plecat de acasa spre Agigea. Logodnicul ei a crezut ca va merge la nasi, insa a primit dupa cateve ore vestea ca Alina e moarta. Socant! Unul dintre cei mai buni studenti de la UMF s-a sinucis chiar in ziua examenului! Prietenul lui l-a gasit spanzurat chiar in aceeasi zi Marti seara, Alexandru a publicat un mesaj sfasietor pe pagina sa. Alina va fi inmormantata joi, la Cimitir ...