Clipe groaznice pentru familia Adrianei. Fetita va fi condusa pe ultimul drum

Micuta Adriana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adriana, fetita in varsta de 11 de ani, din Dambovita ucisa de suspectul olandez va fi condusa astazi, 26 septembrie 2019, pe ultimul drum. Familia micutei face ultimele pregatiri pentru inrmormantare, deoarece in jurul pranzului Adriana va fi condusa pe ultimul drum. Vor veni colegii ei, parintii acestora, dar si multe persoane din localitate. Toti sunt foarte tristi si foarte revoltati de ce s-a intamplat. Amintim ca fetita a fost rapita si ucisa saptamana trecuta de un cetatean olandez care ulterior, potrivit informatiilor autoritatilor olandeze, s-a sinucis. Intre timp, anchetatorii romani refac trecutul olandezului cu grave antecedente. Incep sa apara din ce in ce mai multe detalii din viata crimi ...