Clotilde Armand, OFICIAL noul primar al Sectorului 1

Candidata USR la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, este noul primar al Sectorului 1 al Capitalei, în urma alegerilor locale de duminică. Deşi numărătoarea paralelă a PSD îl arăta pe Dan Tudorache în faţă cu 200 de voturi, numărătoarea oficială confirmă victoria lui Armand, anunţată aseară de exit-poll. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, susținea anterior […]