Clotilde Armand: Vrem sa stim cum au putut aceste imagini sa ajunga la Antena 3. Este o tentativa disperata a primarului care a pierdut

Clotilde Armand, castigatoare in fata lui Dan Tudorache la Sectorul 1 in urma scrutinului de duminica, a declarat, joi, la Digi24, in legatura cu imaginile difuzate de Antena 3, ca ele reprezinta tentativa disperata a primarului in functie, Daniel Tudorache subliniind ca nu este nici o sansa ca alegerile sa fie reluate.