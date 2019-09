Clubul FCSB a anunțat ca l-a transferat pe atacantul congolez, Juvhel Tsoumou

Clubul FCSB a anunțat, joi, că l-a transferat pe atacantul congolez, Juvhel Tsoumou, anunță MEDIAFAX.

Congolezeul a semnat un contract cu FCSB valabil până la sfârșitul sezonului, cu opțiunea de a-și prelungi contractul cu încă un an.

”Bine ai venit, Juvhel Tsoumou! FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Juvhel Tsoumou pentru un contract valabil până la finalul sezonului 2019-2020, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Atacantul congolez născut pe 27 decembrie 1990 s-a pregătit alături de roș-albaștri în ultima săptămână și va purta tricoul cu numărul 49. Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, este anunțul făcut de clubul FCSB.

”Sunt foarte fericit pentru că am semnat cu cel mai mare club din România. Știam echipa încă de pe vremea când evoluam în Bundesliga și sper să am mult succes alături de echipă și să câștigăm cât mai multe trofee. Mulțumesc mult conducerii clubului pentru încrederea pe care am primit-o și, de asemenea, îi mulțumesc mult agentului meu, care mereu a crezut în mine”, a declarat Tsoumou, pentru site-ul oficial al FCSB-ului.

Tsoumou și-a început cariera la echipele de juniori ale lui Frankfurt. Congolezul a mai evoluat pentru Alemannia Aachen, Preston North End, Plymouth, Hartberg, Senica, Waldhof Mannheim, Burghausen, Ermis Aradippou sau FC Hermannstadt.