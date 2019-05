Clubul Genoa este de vanzare

Genoa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul Genoa, care se afla pe locul 17 in Serie A si la care evolueaza si portarul Ionut Radu, a incredintat unui cabinet de consultanta "un mandat pentru a consilia vanzarea clubului". "Un mandat de consiliere pentru vanzarea clubului a fost oferit societatii Assietta S.p.A, un cabinet de consultanta specializat in finantele firmelor", a anuntat Genia. Inter Milano il are deja pe urmasul lui Handanovic! Ionut Radu, laudat de presa din Italia Pentru ducerea la bun sfarsit a misiunii, cabinetul va beneficia de sprijinul unui specialist cu "profil international". Clubul Genoa apartine din 2003 omului de afaceri italian Enrico Preziosi. Daca ti-a placut ar ...