Clubul Intern Milano, multumit de oferta pe care clubul Birmingham o face pentru George Puscas

Clubul Intern Milano este multumit de oferta pe care clubul Birmingham o face pentru atacantul George Puscas, de aproape zece milioane de euro, informeaza presa italiana, care citeaza Gazzetta dello Sport. Englezii, vrajiti de George Puscas! Cu ce fotbalist îl compara Puscas are mai multe oferte din Anglia, iar cea mai buna vine de la formatia din liga a doua, Championship. Pe de alta parte, Puscas a afirmat in trecut ca ar dori sa ramana in Italia, la o echipa din Serie A, dar cluburile din "Cizma", desi il doresc pe internationalul roman de tineret, nu au reusit, pana in prezent, sa se apropie de suma de transfer ceruta de Inter Milano. George Puscas a revenit la Inter Milano dupa ce ...