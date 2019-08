Clubul Reading a ajuns la un acord cu Inter Milano. Pe cate sezoane a semnat George Puscas cu gruparea engleza

george puscas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul Reading a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru achizitionarea lui George Puscas, iar jucatorul a semnat un contract pe cinci sezoane cu gruparea engleza. Suma de transfer nu a fost dezvaluita, insa, conform presei, Reading a oferit 8 milioane de euro, plus bonusuri de doua milioane de euro pentru transferul jucatorului. Clubul Intern Milano, multumit de oferta pe care clubul Birmingham o face pentru George Puscas George Puscas a revenit la Inter Milano dupa ce echipa la care a evoluat sezonul trecut in Serie B, Palermo, a fost retrogradata in Serie D, din cauza problemelor financiare. Gruparea din Milano nu a intentionat insa sa-l pastreze pe internationalul roman de tineret. ...