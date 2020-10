Cluj: Incidența record a infectarilor COVID, intre 5 și 6 la mia de locuitori

Incidența infecției cu coronavirus a crescut, sâmbătă, în Cluj-Napoca la peste cinci cazuri la mie, un record; în Dej și Gherla incidența era peste 6. În Florești, cea mai mare comună din țară, incidența era, sâmbătă, de 5,05 cazuri la mie, relatează Actual de Cluj. Un număr de 26 de unități administrativ-teritoriale din totalul de […] The post Cluj: Incidență record a infectărilor COVID, între 5 și 6 la mia de locuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.