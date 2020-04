Cluj: Mii de oameni, inghesuiți sa plece la munca in Germania. Firma de recrutare, anchetata (Video)

Incidentul de sănătate publică s-a desfășurat sub ochii autorităților și în direct la toate televiziunile de știri. Prefectul afirmă că situația a fost gestionată prost de firma de recrutare, oamenii fiind aduși cu autocarele la Cluj în cursul dimineții, deși zborurile erau programate să decoleze de la ora 13 până la ora la 21. Imaginile The post Cluj: Mii de oameni, înghesuiți să plece la muncă în Germania. Firma de recrutare, anchetată (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.