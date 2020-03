Cluj-Napoca, 6 martie 2020 Conferința internaționala „Locations and Dislocations of Theory”, la UBB

c1200x630 UBB Cluj

Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, publicație UBB indexată WOS și SCOPUS, coordonată de conf. dr. habil. Mihaela Ursa și lect. dr. Alex Goldiș, cu sprijinul Institutului StarUBB, organizează în perioada 9-10 martie 2020, conferința internațională „Locations and Dislocations of Theory”.

Evenimentul se va desfășura la Facultatea de Litere a UBB (str. Horea nr. 31), cu începere de la ora 9.00.

În cadrul conferinței vor susține lucrări 55 de universitari din întreaga lume, printre care: Galin Tihanov (Queen Mary University of London), Brigitte Le Juez (Dublin City University), Marko Juvan (University of Ljubliana), Andrei Terian (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu), Didier Coste (University of Bordeaux), Peter Arnds (Trinity College, Dublin).

Evenimentul este realizat cu ajutorul Centrului de Cercetarea Imaginarului „Phantasma” și a Centrului de Studii Transdisciplinare „Ekphrasis”, în calitate de parteneri academici.

