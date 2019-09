Cluj: Nasterea Maicii Domnului, marcata printr-o procesiune cu moastele episcopului Iuliu Hossu

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului va fi marcată, duminică, în cadrul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, prin Serbarea Hramului Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca a Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului şi printr-o procesiune religioasă în cadrul căreia vor fi purtate moaştele episcopului Iuliu Hossu. "Duminică, 8 septembrie 2019, Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului va fi marcată în cadrul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla prin Serbarea Hramului Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca (Str. Romul Ladea, nr. 6) a Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului (CMD). Cu acest prilej Surorile CMD au pregătit un program sărbătoresc la care vor participa Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, episcopul de Cluj-Gherla, şi un mare număr de preoţi, fiind aşteptaţi, ca la ediţiile precedente, peste 1.000 de credincioşi. Va participa şi un oaspete special din Curia Romană, Arhiepiscopul Claudio Maria Celli, membru al Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor şi al Consiliului Pontifical pentru promovarea Noii Evanghelizări", se arată într-un comunicat transmis de organizatori. În cadrul procesiunii de duminică vor fi purtate pentru prima data moaştele episcopului Iuliu Hossu. "Sfânta Liturghie Arhierească va fi celebrată în incinta aşezământului mănăstiresc de către Preasfinţia Sa Florentin, începând cu ora 10,00, fiind precedată, de la ora 8,30, de o procesiune de la Catedrala "Schimbarea la Faţă" (B-dul Eroilor nr. 10), până la Mănăstirea CMD. Acest pelerinaj prin oraş în sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este o tradiţie care s-a continuat în fiecare an de la binecuvântarea mănăstirii, pentru prima dată însă vor fi purtate moaştele Fericitului episcop Iuliu Hossu, martir pentru credinţă, semn al prezenţei sale spirituale şi al legăturii de credinţă cu Biserica triumfătoare din Ceruri, în care fericiţii şi sfinţii se roagă şi mijlocesc haruri şi binecuvântări pentru oamenii de pe pământ", se mai arată în comunicat. Mănăstirea Maicii Domnului a fost construită între anii 1998 şi 2003 şi a fost sfinţită de către cardinalul Lucian Mureşan. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Congregaţia Surorilor Maicii Domnului/Facebook.com