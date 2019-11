Cluj Tech Society, cel mai mare eveniment de recrutare si employer branding in IT din Romania, are loc la Cluj

Targul de Cariere, cel mai mare organizator de evenimente de recrutare din Romania si Republica Moldova, anunta desfasurarea celui mai complex eveniment din domeniului IT, Cluj Tech Society, in perioada 15-16 noiembrie 2019.

Evenimentul va avea loc la BT Arena si cuprinde, pe langa partea de recrutare in domeniul IT, doua zile la scena deschisa, prezentari interactive, demonstratii si workshop-uri, completate de sesiuni de impartasire de experiente la care participa antreprenori, angajatori si candidati cu potential, precum si zone dedicate celor pasionati de gaming sau de coding.

Editia din aceasta toamna este dedicata temei EduTech (Education and Technology), printre cei prezenti la conferinta numarandu-se Eden Lazaness, Head of Innovation la King’s College, reprezentanti ai companiilor Google (Zurich) si Testerum (Amsterdam).

Printre companiile prezente la eveniment se numara: Steelcase, Take off Labs, Amazon Web Services, Bloomberg, Big Data Engineering •Data Reply Germany, FME si Bannersnack, aducand impreuna peste 500 de locurile de munca in domeniul IT, pentru diverse specializari, competente si pregatire profesionala.

In cadrul Cluj Tech Society vor exista si doua sesiuni de dezbatere, pe teme conexe educatiei si tehnologiei: “Upgrade Tech Education”, la care vor participa si Simona Motogna, Prodecan Facultatea de Matematica si Informatica - UBB si Daniela Popescu, Prorector Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, precum si “Technology: Evolution vs. Involution”, la care vor participa Thea Ionescu, Maria Predoiu si Urania Cremene. In plus, pe parcursul celor doua zile va avea loc si hackathonul “EduHack”, workshop-ul “Wikipedia & Open Education” si prezentarile din zona dedicata solutiilor tehnologice, “Start-up Alley”.

Organizatorii vor renunta la iluminarea clasica din locatia evenimentului, pentru a utiliza sursele luminoase in accentuarea anumitor zone de interes si pentru redarea unei atmosfere speciale. “Deoarece dorim sa transformam, inclusiv ambianta unui targ de cariere, in ceva mai complex, inedit si cu totul deosebit, locatia evenimentului va deveni un spatiu interactiv, orientat spre evolutie a tehnologiei, inclusiv prin elemente futuriste de decor (lumini led in zonele comune, directionale si sisteme luminoase la scena)”, a declarat Stanca Potra, PR Manager Targul de Cariere.

Cluj Tech Society va aduce si o componenta distractiva, nu doar interactiva si anume, un campionat de e-sports. Conceptul, denumit Digital Crusade, a fost lansat la Cluj in toamna anului 2018, extins la Chisinau si Sibiu in toamna anului 2019 si va ajunge la Cluj Tech Society cu turnee de League of Legends 5v5, Counter Strike: Global Offensive 5v5, Teamfight Tactics , FIFA20 si Hearthstone. Se estimeaza participarea a zeci de echipe sau jucatori individuali, dintre cei mai competenti, dar si amatori, cu sute de oameni implicati activ, special veniti pentru a fi parte din joc.

La eveniment sunt anticipate aproximativ 5.000 de persoane interesate de acest domeniu, iar interactiunea directa dintre candidati, angajatori, speakeri si gameri constituie mediul perfect pentru a transforma ideile fiecaruia intr-o sursa de inspiratie pentru noi proiecte, dar si pentru dezvoltarea comunitatii de IT din Romania.

