Cluj: Tudor Giurgiu a anuntat lansarea unei platforme online de vizionare a filmelor - TIFF Unlimited

Preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania, Tudor Giurgiu, a anunţat vineri lansarea platformei de streaming TIFF Unlimited, despre care a spus că reprezintă o premieră în Estul Europei. Platforma online va transmite atât filme premiate la TIFF, în cadrul festivalului, dar şi alte producţii considerate interesante pentru publicul din România. "Marea noutate pe care o propunem în acest an la TIFF este TIFF Unlimited, prima platformă de streaming realizată de un festival de film în România şi, cred, în Estul Europei. Mai există platforme similare la Rotterdam şi la Goteborg. Acest proiect la care lucrăm de peste un an îl lansăm oficial vineri. E un loc unde se pot vedea filmele premiate de la TIFF, filme noi, filme din oferta distribuitorilor, filme de artă, filme premiate. Mulţi cinefili ne-au scris că se termină TIFF-ul, unde se mai pot vedea filmele din festival sau care au circulat meteoric pe ecran. Am făcut nebunia asta", a spus regizorul Tudor Giurgiu, în cadrul galei de deschidere a TIFF.18. Platforma va putea fi utilizată de doritori din data de 6 iunie, iar lansarea coincide cu debutul Zilelor Filmului Românesc, secţiune dedicată cinematografiei autohtone, care are loc în cadrul TIFF. În cadrul galei de deschidere, care a avut loc vineri seara la cinematograful "Florin Piersic", a avut loc premiera filmului Parking, regizat de Tudor Giurgiu. Proiecţia ar fi trebuit să aibă loc în Piaţa Unirii, însă evenimentul a fost mutat din cauza ploii. TIFF.18 are loc în acest an între 31 mai şi 9 iunie.