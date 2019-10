Cluj: Viorica Dancila a discutat cu protestatarii din Salina Ocna Dej

Premierul demis Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale, a discutat, marţi, cu reprezentanţii minerilor din Salina Ocna Dej, care protestează pentru că nu şi-au primit voucherele de vacanţă. "Am discutat cu minerii legat de voucherele de vacanţă, există o nemulţumire justificată, pentru că noi am prevăzut în bugetul pe anul acesta voucherele de vacanţă pentru dânşii, dar în Consiliul de Administraţie se pare că au decis ca acestea să nu se mai acorde. Am vorbit cu ministrul Economiei, va avea o discuţie astăzi cu conducerea Salrom pentru a debloca această situaţie", a spus Viorica Dăncilă, după o discuţie purtată cu reprezentanţii minerilor la Primăria Dej. Aproximativ 100 de angajaţi ai Salinei Ocna Dej se află, marţi, în a doua zi de proteste deoarece nu şi-au primit voucherele de vacanţă. Liderul sindical, Ionuţ Man, a declarat, pentru AGERPRES, că protestul a fost spontan. "E un protest spontan ca urmare a nemulţumirii oamenilor pentru neacordarea voucherelor de vacanţă. Oamenii au înterupt lucrul, livrările, tot. Deocamdată protestul continuă, aşteptăm pe cineva din conducerea societăţii. Nu ştiu dacă oamenii vor protesta şi în altă zi", a spus Ionuţ Man. Viorica Dăncilă vizitează, marţi, mai multe localităţi din judeţul Cluj. AGERPRES / (A - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea)