Clujul gazduiește iXperiment, primul accelerator de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din Romania

iXperiment

iXperiment este primul accelerator de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din România, fiind o inițiativă care conectează sistemul educațional cu cel privat. Acesta este un laborator în cadrul căruia adolescenții vin cu cele mai creative idei prin care rezolvă problemele societății și creează contextul ideal pentru inovație. Pentru a da viață acestor idei, iXperiment-erii obțin acces la resursele umane, informaționale și materiale din cadrul sistemului privat, făcând parte dintr-o comunitate de antreprenori de top și experți de la nivel național/internațional.

Echipa iXperiment este bucuroasă să anunțe că în perioada februarie – mai 2020 va avea o 5-a ediție a acceleratorului de start-up-uri iXperiment Cluj. 30 de liceeni din județul Cluj (și din imprejurimi) vor fi acceptati in cadrul programului, iar aceștia vor trece prin 4 etape ale lansării propriilor afaceri:

· Ideate (28-29 februarie) – Introducere în lumea antreprenoriatului (Design Thinking, Lean Startups), identificarea și înțelegerea unei probleme pe piață, teambuilding

· Innovate (20-21 martie) – Segmentarea pieței, empatizare cu userii potențiali, inovație și crearea unor prototipuri

· Initiate (24-25 aprilie) – Testarea prototipurilor pe piață, instrumente financiare pentru start-up-uri

· Iterate (15 mai) – Marketing, prezentări în fața investitorilor (pitching)

La sfârșitul programului va avea loc o competiție finală, în cadrul căreia investitori și oameni de afaceri influenți din regiune vor selecta și premia (fonduri, cadouri etc.) cele mai promițătoare afaceri care au făcut cel mai mult progres de la începutul programului.

Liceenii sunt incurajati sa aplice in cadrul programului cu ideile lor de afaceri, dar pot aplica si fara idee (acestia se vor implica in afacerile altor echipe cu care aleg sa lucreze). Fiecare echipa va lucra cu cate un mentor propriu (antreprenor de top de la nivel national/international) iar in cadrul fiecarei sesiuni, tinerii vor primii sfaturi din partea unor speakeri, oameni de afaceri influenti din judetul Iași. Până in momentul de fata, cei 400+ participanții ai programului din Cluj, Oradea si Bucuresti au lucrat cu antreprenori de top de la nivel național și internațional, printre care se numără: Anda Gansca – Knotch, Dragoș Petrescu – City Grill; George Deriso – MBA Professor Leeds Business School Colorado; Dan Pitic – Perpetuum; Radu Georgescu – GECAD Ventures; Camelia Sucu – Class Living; Iulian Padurariu – Pony Car Sharing; Dana Bates – Fundația Noi Orizonturi.

