Clujul, in topul județelor in care se va caștiga cel mai bine in 2020

cluj salarii 1

Bucuresti, Cluj si Timis sunt judetele in care nivelul salariului mediu net va fi la cele mai inalte valori, in 2020, topul fiind condus, previzibil, de angajatii din Capitala. Aici, salariul mediu va urca in acest an cu aproape 400 de lei, la peste 4.500 de lei. Datele reies din previziunile Comisiei de Prognoza.

Anul 2020 pare sa fie unul bun pentru romani, previziunile Comisiei de Prognoza aratand cresteri salariale in toate judetele din tara. Majorarile remuneratiilor nu sunt nesemnificative, ci chiar de cateva sute de lei, scrie wall-street.

Astfel, potrivit prognozelor, cele mai mari medii salariale vor fi inregistrate anul acesta in judetele Bucuresti, unde salariul mediu net va urca la 4.533 de lei, in Cluj - 3.887 lei si in Timisoara - 3.742 lei. Salarii bune ar urma sa fie obtinute si in Timisoara (3.742 lei net), Iasi (3.450 lei net), Ilfov (3.424 lei) si Sibiu (3.342 lei).

