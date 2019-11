Clujul inregistreaza o premiera la alegerile de duminica: Masura luata pentru evitarea cozilor la predarea proceselor verbale

Procesele verbale după vot vor fi predate la Cluj cu tichete roșii sau verzi, în cadrul unui sistem de preluare care reprezintă o premieră națională. Măsura a fost luată pentru evitarea cozilor la predarea proceselor verbale.

Președintele BEJ Cluj, judecătorul Monica Trofin, a declarat, vineri, că reprezentanții secțiilor de votare cu procese verbale care conțin erori vor primi tichete roșii când se vor prezenta la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca pentru predare, iar cei cu procese verbale corecte le vor primi pe cele verzi și vor intra separat.

„De fiecare dată, la fiecare alegeri, au existat președinți de secții de votare care nu au întocmit în mod corect procesele verbale centralizatoare cu rezultatul votului. Pentru a ușura modalitatea de preluare a acestor procese verbale duminică seara, după închiderea urnelor, vom implementa la Cluj un sistem în premieră prin care președinții care au procese verbale greșite să fie identificați din timp și vor avea un flux separat de intrare la specialiștii IT de la Statistică, pentru verificarea rezultatelor. Nu se va mai intra la grămadă. În momentul în care se închid secțiile de votare, noi vom știi exact cine are procese verbale corecte și cine are greșite, deoarece de pe tableta din secție, operatorul va transmite datele către Statistică. Cei din secțiile de votare cu procese verbale greșite vor primi tichete roșii când se vor prezenta la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca pentru predare, iar cei cu procese verbale corecte vor primi tichete verzi”, a spus Trofin, conform Mediafax.

Potrivit acesteia, cei care au tichete verzi vor intra pe un flux mult mai rapid și nu vor trebui să mai aștepte după președinții secțiilor cu probleme, astfel că se vor reduce timpii de așteptare și cozile.

„Pentru predarea proceselor verbale de la cele 664 de secții de votare din județul Cluj trebuie să se prezinte președintele secției, locțiitorul și operatorul de la tabletă, astfel că ne așteptăm duminică seara, după închiderea urnelor, la aproape 2.000 de persoane. Cumva a trebuit să găsim o soluție pentru a primi în condiții civilizate un număr atât de mare de oameni obosiți, veniți după o zi întreagă de lucru în secții. Am încercat să fluidizăm acest proces de predare”, a subliniat președintele BEJ Cluj.

În cazul în care vor exista situații și președinții secțiilor de votare nu vor putea întocmi procesele verbale din cauza erorilor, se va pune la dispoziție acestora o sală sigilată, unde se vor putea renumăra buletinele de vot.

„De asemenea, fiecărei secții de votare i s-a alocat câte un cod de bare, astfel încât în momentul când se prezintă reprezentanții acesteia pentru predarea documentelor, codul va fi citit de un cititor și vom știi exact care secție este prezentă și în ce ordine”, a subliniat Monica Trofin.

Președinții și locțiitorii secțiilor de votare din județul Cluj au fost sfătuiți la instruirile care au avut loc până acum să nu se grăbească la finalul procesului de vot cu întocmirea proceselor verbale privind rezultatele, astfel încât, pe cât posibil, să se prezinte cu ele completate corecte, pentru a primi tichetele verzi.