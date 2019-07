Clujul poate beneficia de fonduri europene pentru consolidarea statutului de “Digital Innovation Hub”

Digital Innovation Hub

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a susținut ieri, 11 iulie, în cadrul Comitetul European al Regiunilor, Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC), următoarele idei:

- Nevoia de finanțare consistentă a educației pentru formarea și îmbunătățirea abilităților digitale având în vedere că slujble viitorului presupun tot mai mult abilități digitale;

- Nevoia eliminării hârtiilor și a ștampilelor din administrația publică și înlocuirea lor cu semnătura digitală;

- Importanța susținerii financiare a Hub-rilor de inovare digitală din Uniunea Europeană; Clujul va beneficia de fonduri europene în perioada 2021-2027 pentru consolidarea statutului său de puternic centru de inovare și IT;

- Importanța multiplicării practicilor de democrație participativă prin utilizarea instrumentelor digitale precum bugetarea participativă online, Clujul fiind un model de bune practici la nivel național și european;

- Necesitatea continuării inițiativei europene WIFI4EU prin care 2.800 de comunități locale (printre care și municipiul Cluj-Napoca) oferă Wifi gratuit cetățenilor săi.

Edilul a mai transmis pe pagina de facebook că "Digitalizarea trebuie sa fie accesibilă tuturor: You are not innovative if you are not inclusive".

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.