Clujul va avea defibrilatoare in locuri publice iar cetatenii vor fi invatati sa le foloseasca: Puteti salva o viata

Primaria Cluj-Napoca va achizitiona in acest an o serie de defibrilatoare care sa fie amplasate in locuri publice intens circulate si va derula, cu sprijinul SMURD, o campanie de informare publica, pentru ca cetatenii sa poata acorda, astfel, primul ajutor in cazul persoanelor care necesita o asemenea interventie, pana la sosirea echipajului specializat.