Clujul va deveni primul oraș cu 100% transport public electric. Anunțul facut de primarul Emil Boc

Emil Boc

Cluj-Napoca va avea doar autobuze electrice până în anul 2026, anunțul fgiind făcut de către primarul Emil Boc, în cadrul unei emisiuni în cursul acestei dimineți. Potrivit edilului, după ce a primit datele oferite de către Agenția Națională de Mediu cu privire la poluarea din Cluj-Napoca., s-a luat decizia ca până în 2026, întreaga flotă de transport a municipiul Cluj-Napoca va fi nepoluantă.

”Aceste date au arătat că în privința măsurătorilor Clujul este în grafic. Nivelul de de depășiri pe anumite componente este sub limita prevăzută de lege. Asta ne-a spus Agenția Națională de Mediu, per anamblu, pe anul 2019 depășirile la cele două componente. Praful și gazele de eșapament sunt cu mult sub limita maximă permisă de lege. Nu suntem fără niciun fel de depășire dar suntem cu mult sub standardele maximale prevăzute de lege. Acest lucru pe noi nu ne mulțumește. De multă vreme am pus la punct un plan care să vizeze pe termen scurt mediu și lung creșterea calității vieții, diminuarea poluării și respectul față de mediu în Cluj-Napoca. Reamintesc faptul că am demarat proiectul ca până în 2026 să avem întreg transportul public din oraș electric. Vom avea 100% transport electric. Deja în acest moment, jumătate din flota de transport a municipiului este electrică, nepoluantă,” a declarat Emil Boc.

