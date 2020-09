Cms. sef Monica Dajbog, despre perchezitiile de la Constanta

„În ultima săptămână, structurile Ministerului Afacerilor Interne au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea infracționalității, inclusiv în ceea ce privește criminalitatea organizată.



Au fost desfășurate 42 de acțiuni operative de amploare care au inclus aproape 200 de percheziții în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări, sub supravegherea procurorilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, trafic intern și internațional de droguri de mare risc, delapidare, tăinuire, furt, șantaj, amenințare, braconaj sau nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.



(...)



Într-un alt dosar, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au efectuat 30 de percheziții domiciliare, în județele Constanța și Ialomița, la persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, contrabandă, delapidare, furt și tăinuire.



Trei bărbați au fost depistați în flagrant delict de polițiștii de la Transporturi în timp ce ar fi achiziționat 275 de litri de combustibil de la personalul unei nave sub pavilion românesc. Ulterior, în urma perchezițiilor domiciliare, au mai fost descoperiți peste 7.500 de litri de combustibil și 6 ambarcațiuni.



32 de persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri.



În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, în ultima săptămână, echipajele de Poliție și Jandarmerie au constatat peste 67 de mii de contravenții și au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 26 de milioane de lei