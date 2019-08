CN al PNL/ Orban: Iohannis are toate atuurile pentru a castiga alegerile prezidentiale

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că actualul şef al statului Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din toamna acestui an. "Alegerile din 10 şi 24 noiembrie reprezintă un punct extrem de important în evoluţia viitoare a României. Preşedintele Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câştiga această bătălie: experienţa necesară, statura politică, anvergura, respectul, credibilitatea atât internă cât şi internaţională de care se bucură. A demonstrat în ultimii ani în care a fost nevoit să se confrunte cu un asalt al forţelor răului, conduse de o coaliţie de infractori care au atacat sistematic democraţia, drepturile şi libertăţile individuale, care au atacat fundamentele economiei de piaţă şi care au încercat să confişte România în folosul lor personal. Preşedintele României a stat neclintit, a stat în faţa acestui asalt şi a reuşit să le asigure acestor oameni care şi-au bătut joc de ţară o înfrângere colosală în cadrul referendumului alături de cetăţenii români", a afirmat Ludovic Orban, la Consiliul Naţional al PNL. Potrivit liderului liberalilor, alegerea, pentru un nou mandat, în funcţia de preşedinte a lui Klaus Iohannis "reprezintă temelia pe care putem construi trainic o Românie normală, o Românie în care fiecare dintre noi vrem să trăim". AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: CN al PNL/ Iohannis: Propun ca parteneriatul preşedinte - PNL să devină nucleul ce va cataliza energiile pentru un stat funcţional CN al PNL/ Iohannis: Cazul de la Caracal ne dezvăluie cât de grav e dezastrul provocat statului şi cetăţenilor de politica PSD