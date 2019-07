CN APM Constanta cumpara instalatii de paratraznet pentru patru cladiri (document)

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța va cumpăra instalaţii de paratrăznet pentru patru clădiri - Rădăcină Mol 1S, Rădăcină Mol 3, Baza sportivă Portul, Magazie Aprovizionare (lot 1) și instalație de iluminat de siguranță pentru evacuare clădire Rădăcina Mol 1S (lot 2). Societatea câștigătoare este Comteh SRL.Obiectul achizitiei consta in proiectarea si realizarea lucrarilor necesare pentru :Lotul 1: „Instalaţii de paratrăznet pentru 4 clădiri: Rădăcină Mol 1S, Rădăcină Mol 3, Baza sportivă Portul, Magazie Aprovizionare”Lotul 2: ,, Instalaţie de iluminat de siguranta pentru evacuare cladire Rădăcină Mol 1S”In urma verificarilor efectuate de personalul de specialitate al ISU Constanta si cel al Sucursalei Energetice Port Constanta s-a constatat ca instalatia de iluminat de siguranta pentru cladire Radacina Mol 1S este nefunctionala iar in cazul altor 4 cladiri – Radacina Mol 1S, Radacina Mol 3, Baza Sportiva Portul si Magazie de Aprovizionare – nu exista instalatie de protectie la traznet.Avand in vedere necesitatea respectarii cadrului legislativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, obligatorie fiind existenta si functionarea instalatiilor de iluminat de siguranta (stipulat si prin art.66 alin.1 din OMAI 163/2007) respectiv, cladirile trebuie sa detina instalatie de protectie impotriva traznetului vor fi intreprinse demersurile necesare pentru realizarea achizitiilor sus-mentionate.A) Pentru Lot 1Se cere realizarea pentru fiecare construcţie a unei instalaţii de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA). Executantul lucrărilor trebuie să fie atestat de către autoritatea competentă (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.) pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice în conformitate cu Ordinul ANRE nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.Proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) trebuie să respecte prevederile Normativului I 7/2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, capitolul 6 – Protecţia împotriva trăsnetelor.B) Pentru Lot 2Pentru identificarea şi folosirea în condiţii de securitate a căilor de evacuare se cere proiectarea şi execuţia unei instalaţii de iluminat de siguranţă pentru evacuare de către o societate atestată A.N.R.E.în conformitate cu Ordinul ANRE nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.Proiectarea instalaţiei, alegerea componentelor şi execuţia vor respecta prevederile Normativului I7/2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, Cap.7 – Instalaţii electrice speciale, punctul 7.23 – Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă.Valoarea totala a contractului este de 135.074,65 lei.Consiliu de Administratie: Tivilichi Nicolae Dan, Murgeanu Gabriela, Naftali Daniel-Adrian, Mirela Florenta Matichescu, Elena Petrascu, Mircea Burlacu, Batrinca Ghiorghe Comisie CTE: Tanase Marian - Director General Adjunct, Patrichi Teodor - Director Directia Exploatare, Tomescu Ion - Director Directia Tehnica, Serban Daniela - Director Economic, Hanganu Ciprian - Director Coordonator, Craciun Madalin Alexandru - Director Directia Comerciala, Ifimov Otilia - Sef Departament Achizitii Publice, Pepi Tanase Iulian - Sef Serviciu Juridic si Contencios, Kiss Laszlo Eduard - Sef Sucursala Energetica Port Constanta, Daniel Niculescu - Sef Sucursala de Servicii Port Constanta, Banias Emil Sorin - Sef Sucursala Nave Tehnice Port Constanta, Gamalan Adina - Sef Birou Control Financiar Preventiv, Moldoveanu Antoniela - Inginer, Bola Laura Valentina- Inginer; Alte persoane: Iliescu Cristian - Sef Birou PSI-SU, Albu Cristian - Departament Achizitii Publice, Adrian Florea - Serviciu Patrimoniu, Monica Arsenie - Serviviu Patrimoniu, Marioara Arama - Serviciu PatrimoniuÎnmatriculată în anul 1992, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 1.500 de lei, integral vărsat, este compus din 150 de părţi sociale. Comteh SRL este controlată deşifiecare cu 50% din capitalul social. Administratorul firmei este Teodor Stanca.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria