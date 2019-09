CN ROMARM SA, despre contractul Beretta: Faptul ca partea romana detine 80% este o dovada ca aceasta asociere nu are cum sa fie facuta in deserviciul Romaniei

CN ROMARM SA dezavuează toate atacurile mediatice din ultimul timp pe tema asocierii dintre UM Plopeni şi Beretta pentru fabricarea în România a armei de asalt ARX 160, explicând că industria de apărare din România, inclusiv CN Romarm, a trecut printr-un proces amplu de restructurare dar şi printr-o etapă de subfinanţare acută, soluţia fiind parteneri serioşi recunoscuţi care să vină cu finanţare şi proiecte viabile. Compania precizează că faptul că în asocierea dintre filiala ROMARM UM Plopeni şi Beretta partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României, anunță news.ro.

”Preocuparea permanentă a CN ROMARM SA este de a dezvolta capacităţile de producţie din cadrul filialelor sale şi de a crea noi produse cu o calitate înaltă care să satisfacă cerinţelor Forţelor Sistemului National de Apărare. Cu toţii ştim că industria de apărare din România şi deopotrivă şi CN Romarm a trecut în cei 30 de ani de la revoluţie printr-un proces amplu de restructurare dar şi printr-o etapă de subfinanţare acută. Soluţia în aceste situaţii este de a căuta parteneri serioşi recunoscuţi care să vină cu finanţare şi proiecte viabile”, se arată într-un comunicat semnat de directorul general al Romarm Claudiu Cucu.

Conform lui Cucu, CN ROMARM SA are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacităţilor sale, cu parteneri străini de top în domeniul industriei de apărare.

”În acest context, proiectul fabricării în România a unei arme de asalt moderne, care, pe plan intern este capabilă să ofere soldaţilor români aflaţi în teatrele de operaţii o opţiune tactică de încredere, iar pe plan extern să fie un produs de calitate, cu valoare adăugată, capabil să reducă din dezechilibrele balanţei comerciale, este o necesitate! De asemenea, la Uzina Mecanică Plopeni, filială a CN ROMARM, se află în derulare parteneriatul cu Beretta, unul serios, aşezat pe principii solide şi avantajoase pentru industria naţională de apărare. Faptul că în asocierea dintre filiala ROMARM UM Plopeni şi Beretta partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României. În plus filialele ROMARM vor beneficia de transfer tehnologic, ceea ce ne va permite să ne îmbunătăţim portofoliul de produse şi servicii. CN ROMARM SA se va asigura că în proiectul derulat cu Beretta vor fi implicate cât mai multe filiale ale sale, pentru a creşte pe cât posibil gradul de dezvoltare şi de integrare al industriei naţionale de apărare, unde ROMARM este vârf de lance”, argumentează directorul general al Romarm.

El anunţă că pe viitor, în dezvoltarea acestui parteneriat se intenţionează cooptarea celor două filiale ale companiei, respectiv: Uzina Mecanică Plopeni şi Fabrica de Arme Cugir pentru realizarea platformei armei de asalt 5,56 NATO, iar astfel vor fi îndeplinite şi condiţiile de finantare din Fondul european de apărare.

”Reiterăm ideea că investiţiile pe care CN ROMARM SA le derulează în acest an şi pe care le are programate pentru anii următori trebuie să fie susţinute de proiecte de asociere corecte, precum cel cu Beretta, General Dinamycs, John Cokerill, Lonardo, Pro Optica, etc., pentru a permite industriei naţionale de apărare să se relanseze în mod real, după o perioadă extrem de îndelungată de activitate redusă, în condiţiile în care piaţa anului 2019 este una extrem de competitivă, în care activează actori economici globali care dovedesc o forţă economică redutabilă”, conchide Claudiu Cucu.

Săptămâna trecută, ministrul Economiei Niculae Bădălău a comentat, într-o postare pe Facebook, informaţiile privind o investigaţie DNA în legătură cu acordul cu conpania italiană Beretta, spunând că are conştiinţa împăcată că nu a făcut absolut nimic greşit în acest proiect, iar pe cei care ”vântură minciuni despre DNA şi proiectul armei de asalt produsă în România” îi invită la DNA pentru a vedea cine are dreptate.

”Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aş fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese iniţiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveţia sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înfiinţez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, în loc să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiţi pentru serviciile lor, suficient de bine cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanţă bună. Cred că proiectul Beretta este unul bun pentru industria naţională de apărare. Producem în România o armă modernă de asalt, pe care putem să o vindem oriunde în lume. Beneficiem şi de transfer tehnologic. Putem să oferim soldaţilor care-şi riscă viaţa o armă de încredere în condiţii de luptă. Am conştiinţa împăcată că nu am făcut absolut nimic greşit în acest proiect. De fapt, lansez o provocare către toţi cei care vântură minciuni despre DNA şi proiectul armei de asalt produsă în România: Haideţi să ne dăm întâlnire la DNA şi să vedem cine are dreptate!”, scria Bădălău pe Facebook.

Memorandumul de înţelegere care permite asocierea dintre Holdingul Beretta şi Uzina Mecanică Plopeni, filială a CN Romarm SA, a fost semnat în 10 iunie, la sediul Ministerului Economiei, de către Preşedintele Franco Gussalli Beretta, şi Directorul General al Uzinei Mecanice Plopeni - Tiberiu Alexandru Pîrvu.

Uzina Mecanică Plopeni, filială a Romarm, va produce arme de asalt Beretta, în ternen de şase luni de la semnarea contractului, urmând să fie creată o companie mixtă.

"Vom putea produce la Plopeni o armă modernă, de ultimă generaţie. Vom fabrica un produs românesc, chiar dacă este sub numele Beretta", a declarat atunci ministrul Economiei, Niculae Bădălău.

Statul român va deţine 80% din compania mixtă, prin Uzina Mecanică Plopeni, iar Beretta Holding restul de 20%.

„Structura societăţii mixte este: 80% Plopeni şi 20% Beretta. În acest mod vom împărţi şi profiturile societăţii mixte. Beretta ne oferă reţeaua lor de reprezentare şi distribuţie: 52 de agenţii în 52 de ţări. La Plopeni va avea loc un transfer tehnologic în valoare de 6,5 milioane de euro. Vom crea peste 150 de locuri de muncă doar în Plopeni, pentru început se vor face 50 de noi angajări. Pe orizontala industriei vom implica mai multe companii româneşti şi mă refer aici şi la Societatea IOR SA, aflată tot în portofoliul Ministerului Economiei. Pe fiecare armă produsă în parteneriat cu Beretta la Plopeni putem să montăm o lunetă sau un dispozitiv de ochire produs la IOR, ceea ce înseamnă mai multă valoare adăugată şi un impact economic semnificativ. În termeni de producţie, ne aşteptăm la 20.000 de bucăţi pe an pentru arma de asalt de calibru 5,56 NATO”, explica ministrul Economiei.