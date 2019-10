Pe ordinea de zi a Consiliului Național al Audiovizualului era cererea de prelungire a valabilității licenței audiovizuale pentru Realitatea TV, membrii CNA votând împotrivă. Pentru prelungirea licenţei Realitatea TV, post aflat în insolvență, au votat 4 dintre membri, iar 6 au fost împotrivă. Consiliul emite decizii, instrucțiuni și recomandări, în prezența a cel puțin 8 The post CNA a suspendat licența postului Realitatea TV appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.