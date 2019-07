CNAIR are un nou sef. Iata cine l-a inlocuit pe Narcis Neaga

CNAIR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un sef nou. Narcis Neaga a fost schimbat oficial din functie. Sorin Scarlat a fost numit sef al CNAIR. Inainte de a fi numit sef al CNAIR, Sorin Scarlat a fost Director General Adjunct Directia Generala Dezvoltare Infrastructura Rutiera. CNAIR taie in carne vie, inca un constructor a fost sanctionat Premierul Viorica Dancila a cerut demiterea lui Neaga, pe motiv ca acesta a neglijat aplicarea proiectelor privind infrastructura rutiera. „Am cerut demiterea directorului general interimar al CNAIR. Asa cum am spus, nu mai accept niciun fel de intarziere in implementarea proiectelor de investitii, nici din partea autoritatilor, nici di ...